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Культура и отдых

Почти 4000 билетов на культурные мероприятия купили нижегородцы с помощью "Пушкинской карты"

19 октября 2021 12:03  [97] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородцы с помощью "Пушкинской карты" приобрели 3927 билетов в муниципальные учреждения культуры, принимающие участие в проекте. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, программа "Пушкинская карта" стартовала в России с 1 сентября этого года. Каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может отправить через портал Госуслуги заявку, зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги.Культура" и получить именную электронную или пластиковую карту. На эту карту государство раз в год будет переводить определённую сумму для покупки билетов в музеи, театры и галереи России. В 2021 году на карте будет доступно 3000 рублей, а в 2022 году – 5000 рублей. Купить на эту карту что-либо ещё, кроме билетов, невозможно.

Покупку билетов можно оформлять в приложении, на сайте или в кассе учреждения.

В нижегородском Депкультуры рассказали, что проект пользуется спросом у нижегородской молодёжи.

Самым популярным оказался Нижегородский театр "Комедiя": с начала акции туда продано уже 2 524 билетов.Также с помощью "Пушкинской карты" молодёжь покупала билеты в Нижегородский планетарий – 675, в "Нижегородский камерный музыкальный театр оперы и музыкальной комедии им. Степанова" - 300, в "Театр музыкально-пластической драмы "Преображение" - 158 билетов и в детский театр "Вера" - 156.

Всего в проекте участвует 9 нижегородских муниципальных учреждений культуры: помимо вышеперечисленных - камерный хор "Нижний Новгород", камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода", музейно-выставочный центр "Микула" и музей А.М.Горького.

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