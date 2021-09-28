Банк "Открытие" получил премию "Качество обслуживания и права потребителей" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Академия бизнеса банка "Открытие" – обучающий проект для компаний МСБ – стала лауреатом XII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей" в номинации "Услуги для корпоративных клиентов". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, лауреатов определяло голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие эксперты потребительского рынка и сферы услуг.

Премия "Качество обслуживания и права потребителей" – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.

Лауреаты премии – компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг.

"Всё, что мы делаем, в первую очередь, делается ради наших клиентов, предпринимателей. Эта награда особенно ценна для нашей команды. Мы искренне верим, что образовательный контент помогает развивать бизнес. И этот контент должен быть бесплатным и доступным. "Открытие" – не просто банк для бизнеса. Мы не ограничиваемся комплексным финансовым обслуживанием клиентов, а стараемся стать для них надежным партнером", - отметила руководитель проекта Академия бизнеса банка "Открытие", руководитель Центра развития новых каналов продаж Мария Зленко.