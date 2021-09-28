Движение транспорта приостановят перед Дворцом спорта 20 октября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят перед Дворцом спорта 20 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в течение дня 20 октября с 07:00 до 22:00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Отмечается, что объезд для автотранспорта будет организован по прилегающим улицам.