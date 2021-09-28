Евгений Люлин принял участие во Всероссийской переписи населения Политика

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, 18 октября через портал "Госуслуги" он принял участие во всероссийской переписи населения.

"Всего в истории Российской империи, СССР и новой России было 11 переписей: первая в 1897 году, последняя - в 2010 году. Для развития страны это очень важная акция. На основе данных переписи формируется социальная политика государства. Сегодня много вариантов, как это можно сделать. Нижегородцы всегда отличались активностью, и я уверен, что многие из них примут участие в переписи", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.