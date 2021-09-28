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Общество

Лучшим участковым Нижегородской области стал капитан полиции Антон Куликов

19 октября 2021 15:00  [114] Общество
Участковый Антон Куликов

Участковый Антон Куликов

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области прошёл региональный этап Всероссийского конкурса "Народный участковый". Жители муниципалитетов посредством онлайн-голосования выбирали из 43 кандидатов лучшего участкового уполномоченного полиции, который представит Нижегородскую область во Всероссийском финале.

Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, наибольшее количество голосов набрал старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду Антон Куликов. За него проголосовали 3 112 нижегородцев.

На втором месте оказался участковый уполномоченный отдела МВД России по г.Бор Владимир Шутов (2 000 голосов), на третьем - представитель Лукояновского района Олег Глухов (784 голоса).

Как отметили в МВД, победителю регионального этапа Антону Куликову 31 год, в органах внутренних дел он служит с 2014 года.Территорией обслуживания является крупный микрорайон "Усилово". За время работы капитан полиции Куликов неоднократно поощрялся руководством городской полиции за положительные результаты в оперативно-служебной деятельности. Он регулярно получает положительные оценки и благодарности от местных жителей, а также пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

"Мое главное достижение - это поддержка граждан! Много лет я нахожусь на этом административном участке и смог достичь высокого уровня доверия нижегородцев. Ко мне обращаются не только по службе, но и за советами или житейскими вопросами. Приятно осознавать, что я являюсь авторитетом в глазах людей", - рассказал лучший участковый Нижегородской области 2021 года.

Напомним, Всероссийский конкурс "Народный участковый" проходит в нашей стране уже в одиннадцатый раз. Лучшего участкового страны выбирают посредством интернет-голосования. Победителем станет сотрудник МВД, получивший наивысший "коэффициент доверия" от граждан. Финальное голосование конкурса пройдёт с 1 по 10 ноября.

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Теги:
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