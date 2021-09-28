Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
20 октября 2021 10:06  [65] БК "НН" уступил "Дижону" во Франции
12 октября 2021 16:38  [1557] Спортсменка из Дзержинска одержала победу на первенстве мира по тяжёлой атлетике
11 октября 2021 17:46  [1418] Восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо
11 октября 2021 09:27  [456] БК "Нижний Новгород" обыграл "Астану" из Казахстана
08 октября 2021 17:07  [1621] ФК "НН" оштрафовали за нарушение зрителями санитарного регламента
08 октября 2021 09:55  [520] Оборудование для ФОКа открытого типа на стадионе "Красная Этна" поступит до конца октября
07 октября 2021 18:02  [573] Первенство ПФО по КУДО пройдёт в Нижнем Новгороде 10 октября
06 октября 2021 18:46  [503] Юрий Шалабаев проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка"
05 октября 2021 09:41  [536] Эксперты повысили шансы "Нижнего Новгорода" после очередной победы в РПЛ
04 октября 2021 16:40  [504] Нижегородская волейбольная команда АСК одержала победу в первом туре сезона Суперлиги
Спорт

БК "НН" уступил "Дижону" во Франции

20 октября 2021 10:06  [65] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

БК "Нижний Новгород" уступил "Дижону" во Франции. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Согласно информации, игра состоялась 19 октября во Франции.

Итоги игры: "Дижон" - "Нижний Новгород" - 89:75

Фрейманис (16, 4 пд), Торопов (15, 6 пд), Йованович (11, 4 пд, 2 пх), Кулагин (10, 3 рп), Стребков (9, 4 пд, 2 рп, 2 пх), Платонов (6), Чадов (4), Ганькевич (2), Антипов (2).

"Нечто важное произошло с моей командой в этом матче, несмотря на то, что он закончился не в нашу пользу. Большая часть игроков сумела показать в нем характер. Я понимаю, насколько тяжелым является для нас поражение. Но нужно с чего-то начинать, и сегодня мы показали, что умеем играть в баскетбол. Во второй четверти допустили десять потерь, но не во всех я могу винить своих игроков. Дело было даже не в хорошей защите "Дижон" - они должны были воспользоваться теми ситуациями, потому что это баскетбол. Это мы не смогли отреагировать должным образом. Во второй половине потеряли баланс, энергию с выходом нескольких игроков. И все же я увидел характер своей команды. Нам нужно продолжать дальше в этом же духе. Легко, конечно, не будет. Но это наш единственный путь", - сказал главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич, комментируя игру.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph