БК "НН" уступил "Дижону" во Франции Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

БК "Нижний Новгород" уступил "Дижону" во Франции. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Согласно информации, игра состоялась 19 октября во Франции.

Итоги игры: "Дижон" - "Нижний Новгород" - 89:75

Фрейманис (16, 4 пд), Торопов (15, 6 пд), Йованович (11, 4 пд, 2 пх), Кулагин (10, 3 рп), Стребков (9, 4 пд, 2 рп, 2 пх), Платонов (6), Чадов (4), Ганькевич (2), Антипов (2).

"Нечто важное произошло с моей командой в этом матче, несмотря на то, что он закончился не в нашу пользу. Большая часть игроков сумела показать в нем характер. Я понимаю, насколько тяжелым является для нас поражение. Но нужно с чего-то начинать, и сегодня мы показали, что умеем играть в баскетбол. Во второй четверти допустили десять потерь, но не во всех я могу винить своих игроков. Дело было даже не в хорошей защите "Дижон" - они должны были воспользоваться теми ситуациями, потому что это баскетбол. Это мы не смогли отреагировать должным образом. Во второй половине потеряли баланс, энергию с выходом нескольких игроков. И все же я увидел характер своей команды. Нам нужно продолжать дальше в этом же духе. Легко, конечно, не будет. Но это наш единственный путь", - сказал главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич, комментируя игру.