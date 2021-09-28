Андрей Чертков: Перепись населения — это дело государственной важности Политика

Андрей Чертков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Перепись населения — это дело государственной важности", - заявил глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков, комментируя участие во всероссийской переписи населения.

"Где мы живем? В каких жилищных условиях? Где учимся или работаем? Сколько детей? Ответы на все эти, казалось бы, самые простые и обыденные вопросы впоследствии напрямую повлияют на вектор развития государственной социально-демографической и экономической политики. Вся эта информация в целом поможет в дальнейшем при разработке федеральных и региональных проектов, которые призваны улучшить жизнь граждан нашей огромной страны", - отметил он.

"Как пройти перепись? Можно подождать визита переписчиков, которые заполнят вместе с вами анкету в электронном виде, на планшетах. Я решил сделать это самостоятельно — через портал Госуслуг. Был приятно удивлен - это очень удобно и достаточно быстро. Перепись завершится 14 ноября, на Госуслугах ее закроют раньше - 8 ноября. Поэтому призываю поторопиться и обязательно принять участие в переписи", - сказал Андрей Чертков.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.