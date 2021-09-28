Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
21 октября 2021 11:08  [47] Гостиницу планируется построить в районе Кузнечихи в Нижнем Новгороде
21 октября 2021 11:02  [49] "Мобильный ID" теперь доступен клиентам "МегаФона"
21 октября 2021 10:48  [63] Банк "Открытие" масштабировал сервис снятия наличных с банковских карт на фирменных АЗС "ЛУКОЙЛ"
20 октября 2021 19:17  [301] Международный HR-Саммит стартовал в Нижнем Новгороде
20 октября 2021 19:04  [240] Банк "Открытие": ключевая ставка может быть повышена до 7%, что слабо повлияет на ставки по кредитам и депозитам
20 октября 2021 14:49  [259] Число нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" возросло до 160
20 октября 2021 14:23  [223] Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футбола
20 октября 2021 13:46  [247] Банк "Открытие": почти 40% жителей ПФО резко отрицательно относятся к идее блокировки глобальных интернет-сервисов
20 октября 2021 11:40  [239] "Билайн.Поиск": решение на основе BigData, которое поможет искать людей
20 октября 2021 11:12  [251] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" стал лауреатом международного конкурса
Бизнес

"Мобильный ID" теперь доступен клиентам "МегаФона"

21 октября 2021 11:02  [49] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Мобильный ID" теперь доступен клиентам "МегаФона". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, этот сервис теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране — AliExpress Россия. Решение "МегаФона" позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов "МегаФона" за девять месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С "Мобильным ID" не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

"Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. "Мобильный ID" помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности "Мобильного ID" и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия", – отмечтил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя "Мобильного ID" надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты "МегаФона" и других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, "Мобильный ID" используется в ряде собственных сервисов "МегаФона", в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph