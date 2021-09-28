"Дирекция по организации питания" с сентября отвечает за обеды нижегородских школьников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Организатором питания в школах Нижнего Новгорода с 1 сентября 2021 года является муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция по организации питания". Об этом рассказал директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 21 октября.

По информации главы департамента, в Нижнем Новгороде питание школьников организовано в 150 образовательных организациях, где функционирует 164 столовые. В большинстве из них за это теперь отвечает "Дирекция по организации питания" (учредитель - департамент экономического развития). В школах №№ 2, 79, 80, 156, 186, 187 столовые являются структурными подразделениями.

Питание в школах организовано в соответствии с примерным цикличным меню, которое разработано в соответствии с требованиями СанПин.

Стоимость питания школьников составляет 80 рублей 5 копеек. Ученики младших классов получают питание бесплатно, для учеников 5-11 классов из многодетных семей сохранено льготное питание.

Ранее функцию организатора питания выполняло МП "Единый центр муниципального заказа".