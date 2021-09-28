Новые детские игровые комплексы установили в Советском районе на площади 500 кв.м Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новые игровые комплексы установили на детской площадке в границах домов 9/16 по улице Штеменко в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в городской администрации.

Заместитель главы города, глава администрации Советского района Сергей Колотов рассказал, что на территории площадью порядка 500 кв. м постарались разместить наибольшее количество игровых элементов. На все объекты нанесена специальная влагостойкая краска и покрытие, которое создаёт сильную износостойкую поверхность. Все площадки и переходы имеют необходимые для безопасного нахождения на комплексе ограждения.

Так, на площадке размещены два игровых комплекса, один из них состоит из 11 закрытых и 10 открытых площадок. Все элементы соединены между собой переходами и встраиваемым оборудованием: горками разной высоты, лазами, рукоходами различных видов, а также ограждением с канатом.

Второй - яркий игровой комплекс геометрической формы, состоящий из 10 шестигранных элементов. Он не только способствует поддержанию физической активности ребят, но и развивает их исследовательский интерес, способствует развитию мышления. Кроме того, на участке размещены канатный лаз и карусель на металлическом основании с узлом вращения.

Всего в этом году на территории Советского района в рамках реновации детских площадок были отремонтированы три объекта. До этого в эксплуатацию были введены площадки на ул. Ванеева, д.110/30 и ул. Маршала Рокоссовского, д. 9.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что до конца года в городе планируется установить более 130 детских игровых комплексов.