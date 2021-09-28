Восемь НКО стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2021 году Общество

Восемь проектов нижегородских некоммерческих организаций стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам презентации проектов-участников конкурса.

Как сообщили в городском департаменте общественных отношений, в рамках реализации проектов-победителей планируется провести мероприятия для привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физической культурой и спортом, создать музыкальную гостиную для проведения встреч с участием незрячих и слепоглухих людей от 18 лет.

"Для детей-инвалидов по слуху на базе театра "Пиано" будут организованы мастер-классы по околотеатральным дисциплинам и проведен творческий международный флэшмоб, посвященный юбилею театра, - сообщили организаторы конкурса. - С целью исторического просвещения нижегородцев и гостей города состоится благотворительный экскурсионный фестиваль "Богатство Миллионки". Для формирования интереса к театральному искусству пройдет фестиваль семейных любительских театров "Вперед за Синей птицей".

В департаменте сообщили, что также будет реализован экологический проект, направленный на развитие сферы переработки бывших в употреблении изделий, проведены соревнования по баскетболу 3х3, а в рамках работы по патриотическому воспитанию подростков будет создано городское отделение военно-патриотического клуба "Хочу стать десантником".

Победители конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2021 году:

- "ПЛОТ - территория музыки" (Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива");

- "Инклюзивная эстафета" (Нижегородская региональная общественная организация культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "Инватур");

- "Богатство "Миллионки" (Нижегородский региональный благотворительный фонд "Земля нижегородская");

- "Давайте разговаривать" (Нижегородская региональная общественная организация содействия развитию театра "ПИАНО");

- "Создание городского отдела клуба "Хочу стать десантником" (Нижегородская региональная общественная организация "Военно-патриотический клуб "Хочу стать десантником");

- "Первенство России по баскетболу 3х3 среди мужских команд технических вузов 2021" (Региональная общественная организация "Федерация баскетбола Нижегородской области");

- "Фестиваль семейных любительских театров "Вперед за синей птицей" (Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Отцовская забота");

- "ЭКО-МОЛОДОСТЬ — развитие сферы переработки джинсовых и других текстильных изделий" (Нижегородская региональная общественная организация "Институт изучения города").

Как сообщалось ранее, в этом году на конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" было представлено 30 проектов в четырех номинациях, среди которых "Активный Нижний" (14 заявок), "Социальный Нижний" (10 заявок), "Культурный Нижний" (4 заявки), "Зеленый Нижний" (2 заявки). Конкурсные работы оценивал экспертный совет в составе 15 человек – депутатов городской Думы, членов Общественной палаты Нижнего Новгорода и представителей общественных организаций и научного сообщества.