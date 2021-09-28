Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов. Об этом сообщает пресс-служба "МегаФона".

Согласно информации, за последние шесть месяцев этого года количество просмотров фильмов и сериалов этого жанра на "МегаФон ТВ" увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В юбилейном году Нижний Новгород стал музыкальной столицей. Еженедельные концерты в честь 800-летия повысили интерес к музыке у нижегородцев. Эксперты "МегаФон ТВ" подтверждают этот тренд, после анализа увлечения жителей приволжской столицы. В тройку любителей мюзиклов также вошли жители Башкортостана и Самары.

Самыми популярными мюзиклами у нижегородцев стали:

─ драмеди с известными хитами "Необыкновенный плейлист Зои";

─ современная интерпретация культового одноименного мюзикла 1983 года "Девушка из долины";

─ драма, которую сняла австралийская певица Сиа - "Мьюзик".

Помимо мюзиклов также вырос интерес к концертам и музыкальным программам. В этом направлении лидируют документальная история о жизни и творчестве T-Fest "Мама, я еду домой. Пролог" и концерты звёзд "МУЗ-ТВ "LIVE в кайф".

Нижегородцам интересно не только смотреть мюзиклы, но и создавать их самим. С появлением Tik-Tok и Reels в Instagram зародился тренд на короткие музыкальные видео. 15 и 60–секундные ролики с помощью музыки привлекают все больше внимания аудитории ежедневно. Вирусные видео, как правило, генерируют большой объем трафика. Так, в сентябре 2021 года нижегородские абоненты "МегаФона" загрузили в два раза больше видео в TikTok, чем в том же месяце прошлого года.

С появлением Reels заметно вырос интерес к соцсети Instagram, что вызвало скачок интернет-трафика – только за сентябрь нижегородцы израсходовали 39,8 ТБ, что на 70% больше, чем за август. Такой объем трафика хватит на просмотр около 7 500 музыкальных роликов.