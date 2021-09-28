Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
22 октября 2021 10:44  [102] Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов
21 октября 2021 18:48  [249] Более 350 сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение по программе "Лидеры производительности"
21 октября 2021 15:37  [238] Портфель кредитов МСБ банка "Открытие" за год вырос на 35%
21 октября 2021 14:13  [227] ПСБ и Mastercard расширили линейку устройств с бесконтактной оплатой
21 октября 2021 13:51  [276] Комплексное исследование "Ростелекома": как создать благоприятные условия для развития 5G в России?
21 октября 2021 13:35  [234] ПСБ: Деловая активность бизнеса в сентябре снизилась на фоне сезонности
21 октября 2021 11:40  [400] Гостинично-деловой комплекс может появиться на ул. Костина в Нижнем Новгороде
21 октября 2021 11:08  [564] Гостиницу планируется построить в районе Кузнечихи в Нижнем Новгороде
21 октября 2021 11:02  [266] "Мобильный ID" теперь доступен клиентам "МегаФона"
21 октября 2021 10:48  [256] Банк "Открытие" масштабировал сервис снятия наличных с банковских карт на фирменных АЗС "ЛУКОЙЛ"
Бизнес

Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов

22 октября 2021 10:44  [102] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов. Об этом сообщает пресс-служба "МегаФона".

Согласно информации, за последние шесть месяцев этого года количество просмотров фильмов и сериалов этого жанра на "МегаФон ТВ" увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В юбилейном году Нижний Новгород стал музыкальной столицей. Еженедельные концерты в честь 800-летия повысили интерес к музыке у нижегородцев. Эксперты "МегаФон ТВ" подтверждают этот тренд, после анализа увлечения жителей приволжской столицы. В тройку любителей мюзиклов также вошли жители Башкортостана и Самары.

Самыми популярными мюзиклами у нижегородцев стали:
─ драмеди с известными хитами "Необыкновенный плейлист Зои";
─ современная интерпретация культового одноименного мюзикла 1983 года "Девушка из долины";
─ драма, которую сняла австралийская певица Сиа - "Мьюзик".

Помимо мюзиклов также вырос интерес к концертам и музыкальным программам. В этом направлении лидируют документальная история о жизни и творчестве T-Fest "Мама, я еду домой. Пролог" и концерты звёзд "МУЗ-ТВ "LIVE в кайф".

Нижегородцам интересно не только смотреть мюзиклы, но и создавать их самим. С появлением Tik-Tok и Reels в Instagram зародился тренд на короткие музыкальные видео. 15 и 60–секундные ролики с помощью музыки привлекают все больше внимания аудитории ежедневно. Вирусные видео, как правило, генерируют большой объем трафика. Так, в сентябре 2021 года нижегородские абоненты "МегаФона" загрузили в два раза больше видео в TikTok, чем в том же месяце прошлого года.

С появлением Reels заметно вырос интерес к соцсети Instagram, что вызвало скачок интернет-трафика – только за сентябрь нижегородцы израсходовали 39,8 ТБ, что на 70% больше, чем за август. Такой объем трафика хватит на просмотр около 7 500 музыкальных роликов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph