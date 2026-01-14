10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Экономика

Нижегородская область купит в лизинг 360 единиц новой коммунальной техники

14 января 2026 17:37 Экономика
Нижегородская область купит в лизинг 360 единиц новой коммунальной техники

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская область планирует закупить 360 единиц коммунальной и дорожно-строительной техники в лизинг. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале после рабочей встречи с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

По словам главы региона, обсуждение касалось реализации совместных проектов, в том числе участия области в программе льготного финансирования, которую реализуют Минпромторг России и компания ДОМ.РФ. В рамках этой инициативы регион получит современную технику отечественного производства, что позволит повысить эффективность работы коммунальных и дорожных служб.

Еще одной темой встречи стало продолжение проекта по ускоренной замене лифтов. Нижегородская область стала первым регионом страны, успешно завершившим пилотный этап этой программы. С 2023 года региональный оператор обновил около 2400 лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

"Такой объем работ по стандартной схеме занял бы около десяти лет, но благодаря комплексному подходу и поддержке ДОМ.РФ мы справились за короткий срок. Это улучшило условия жизни для 187 тысяч жителей региона", – отметил Никитин.

Также обсуждался пилотный проект по строительству и запуску магистральных коллекторов ливневой и дренажной канализации, а также локальных очистных сооружений на улице Украинской в Нижнем Новгороде. Проект реализуется с использованием инфраструктурных облигаций, предоставленных ДОМ.РФ.

"Мы не просто решили проблему водоотведения, но и заложили основу для масштабной застройки. Уже подключили к новому коллектору школу на 825 мест, а в будущем здесь смогут получить жилье около семи тысяч семей", – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи также обсуждалось развитие южных территорий Нижнего Новгорода в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Этот инструмент помогает сбалансировать интересы региона и инвесторов, обеспечивая строительство необходимой социальной и инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия в 2025 году получили поддержку по 41 проекту, оформленному через федеральный и региональный фонды развития промышленности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Глеб Никитин ЖКХ Строительство
