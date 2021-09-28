Инженеры АПЗ посетили международную выставку RADEL

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Инженеры-электроники отдела главного конструктора Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина посетили международную выставку RADEL. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно информации, на выставке были представлены разработчики и изготовители радиокомпонентов, измерительной аппаратуры, программного обеспечения, поставщики зарубежной аппаратуры, представители поисковых систем.
Михаил и Денис Шестенко-Чистяковы посетили два отделения выставки: "Радиоэлектроника и приборостроение" и "Автоматизация". В рамках деловой программы участвовали в семинарах, где с докладами выступили представители российских предприятий-разработчиков и изготовителей электрических соединителей.
"Перед поездкой мы подготовили список вопросов, касающихся нашей работы, а также получили задания от других подразделений ОГК", –
рассказал ведущий инженер-электроник ОГК Денис Шестенко-Чистяков.
На выставке провели переговоры с изготовителями и поставщиками радиоэлектронных компонентов и материалов, подобрали оптимальные решения по использованию электрических соединителей и разъемов. Некоторые из этих решений уже начали применять на заводе, что-то будем использовать в новых разработках.
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