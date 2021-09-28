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Экономика

Налоговые инспекции Нижегородской области изменят режим работы с 25 октября

22 октября 2021 13:50  [112] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Налоговые инспекции Нижегородской области изменят режим работы с 25 октября. Об этом сообщает управление ФНС России по региону.

Согласно информации, в период 25 по 29 октября прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах инспекций будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России "Онлайн-запись на прием в инспекцию".

Кроме того, в период с 1 по 3 ноября налоговые инспекции приостановят прием и обслуживание налогоплательщиков. Прием корреспонденции, будет осуществляться через специальный бокс, установленный перед входом в операционный зал.

В ведомстве отметили, что практически любую услугу ФНС России можно получить в режиме онлайн через интерактивные сервисы, без посещения налоговых органов.

Получить информацию можно по бесплатному телефону контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-22.

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