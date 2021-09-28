Блюда из индейки и морской капусты появились в меню в нижегородских школах Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Блюда из индейки и морской капусты появились в меню в нижегородских школах. ОБ этом стало известно по итогам проверки качества питания в одной из нижегородских школ - школе №85 главой города Юрием Шалабаевым.

По его словам, по заданию МБУ "Дирекции по организации питания" производитель начал поставлять морскую капусту без уксуса.

"Это один из самых полезных продуктов, надеюсь, что нижегородские школьники оценят его по достоинству", - сказал глава города, добавив, что меню и вносимые в него изменения согласовываются с региональным управлением Роспотребнадзора.

Также Юрий Шалабаев призвал родителей вести дискуссию по составу меню и пробовать включать в меню школьников и другие продукты.

Напомним, что с сентября за обеды нижегородских школьников отвечает "Дирекция по организации питания".

Стоимость питания школьников составляет 80 рублей 5 копеек. Ученики младших классов получают питание бесплатно, для учеников 5-11 классов из многодетных семей сохранено льготное питание.