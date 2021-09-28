Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2021 16:08  [55] Нижегородцы могут обратиться в волонтерский центр по оказанию помощи в период пандемии
22 октября 2021 15:23  [84] Александр Щелоков: "Данные переписи населения лягут в основу стратегии развития региона"
22 октября 2021 15:12  [101] Семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы
22 октября 2021 15:02  [117] Блюда из индейки и морской капусты появились в меню в нижегородских школах
22 октября 2021 14:58  [99] Еще две нижегородки прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"
22 октября 2021 14:46  [137] Очаг бешенства среди диких лис выявлен в Дальнеконстантиновском районе
22 октября 2021 14:02  [137] Дорожные службы Нижнего Новгорода готовы к зиме на 70%
22 октября 2021 12:56  [239] Монтаж балок пролетных строений развязки на Циолковского завершится к декабрю
22 октября 2021 12:30  [185] Почти 750 человек заболели коронавирусом за сутки в Нижегородской области
22 октября 2021 12:21  [671] Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на ул. Бекетова и пр. Ленина в Нижнем Новгороде
Общество

Семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы

22 октября 2021 15:12  [101] Общество

Фото: пресс-служба компании

Семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, ремонт будет произведен на объектах, которые обеспечивают водоотведение в заречной части города. Все необходимые конкурсные процедуры уже завершены, в настоящее время идут подготовительные работы, а после них подрядчики приступят к строительно-монтажным работам на объектах.

"Работы, выполняемые в коллекторах, можно охарактеризовать как сложные. Связано это с большой глубиной залегания коллекторов – на отдельных участках она достигает 8 метров, кроме того, работы проводятся, как правило, в водонасыщенных грунтах, что требует мероприятий по водопонижению. Кроме того, в ряде случаев ремонт ведется без перенаправления содержимого на другие коллекторы, поэтому работы приходится проводить в потоке канализационных стоков", - заметил начальник отдела строительного контроля АО "Нижегородский водоканал" Яков Шалаевский.

В частности, он подчеркнул, что капитальный ремонт начнется на участке канализационного самотечного коллектора диаметром 2000 мм на Московском шоссе, 17в. Магистральный трубопровод предстоит очистить от тяжелого осадка и грунта. Это позволит улучшить водоотведение от прилегающих районов, в том числе поселков Сортировочный и Березовский.

По другому адресу - ул. Коминтерна 47а ремонт канализационного самотечного коллектора диаметром 800 мм будет проводиться методом санации резьбовыми модулями с предварительной очисткой от донных отложений. Эксперты полагают, что это положительно скажется на отводе стоков от домов и предприятий на улицах Березовская, Коминтерна, бульвара Юбилейный.

В другом районе города - в Автозаводском капремонт затронет коллектор на ул. Строкина. От этого участка зависит водоотведение 43 жилых многоквартирных домов, 5 детских садов, 3 школ, 1 административного здания. Там будет переложен аварийный участок.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph