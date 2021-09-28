Семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы Общество

Фото: пресс-служба компании

Семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, ремонт будет произведен на объектах, которые обеспечивают водоотведение в заречной части города. Все необходимые конкурсные процедуры уже завершены, в настоящее время идут подготовительные работы, а после них подрядчики приступят к строительно-монтажным работам на объектах.

"Работы, выполняемые в коллекторах, можно охарактеризовать как сложные. Связано это с большой глубиной залегания коллекторов – на отдельных участках она достигает 8 метров, кроме того, работы проводятся, как правило, в водонасыщенных грунтах, что требует мероприятий по водопонижению. Кроме того, в ряде случаев ремонт ведется без перенаправления содержимого на другие коллекторы, поэтому работы приходится проводить в потоке канализационных стоков", - заметил начальник отдела строительного контроля АО "Нижегородский водоканал" Яков Шалаевский.

В частности, он подчеркнул, что капитальный ремонт начнется на участке канализационного самотечного коллектора диаметром 2000 мм на Московском шоссе, 17в. Магистральный трубопровод предстоит очистить от тяжелого осадка и грунта. Это позволит улучшить водоотведение от прилегающих районов, в том числе поселков Сортировочный и Березовский.

По другому адресу - ул. Коминтерна 47а ремонт канализационного самотечного коллектора диаметром 800 мм будет проводиться методом санации резьбовыми модулями с предварительной очисткой от донных отложений. Эксперты полагают, что это положительно скажется на отводе стоков от домов и предприятий на улицах Березовская, Коминтерна, бульвара Юбилейный.

В другом районе города - в Автозаводском капремонт затронет коллектор на ул. Строкина. От этого участка зависит водоотведение 43 жилых многоквартирных домов, 5 детских садов, 3 школ, 1 административного здания. Там будет переложен аварийный участок.