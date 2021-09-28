"Теплоэнерго" продолжит работу в обычном режиме во время нерабочих дней Бизнес

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" продолжит работу в обычном режиме во время нерабочих дней. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, центральное аварийно-диспетчерское управление, аварийно-ремонтная служба, ремонтные и эксплуатационные подразделения будут обеспечивать бесперебойное теплоснабжение и поставку горячей воды.

Будет вестись и работа с потребителями с помощью контакт-центра и интернет-сервисов.

При этом в компании призывает потребителей по максимуму использовать возможности дистанционного взаимодействия с компанией. На сайте teploenergo-nn.ru в личном кабинете можно оплатить услуги предприятия в режиме онлайн, заказать электронную квитанцию с отправкой ее на указанную электронную почту, передать показания приборов учета, получить информацию о состоянии лицевого счёта и об истории начислений и платежей.

Если Вы хотите сообщить о неполадке на тепловых сетях, это можно сделать через сайт "Теплоэнерго" с помощью кнопки "Сообщить о неполадке". Заявления и документы можно направлять на электронный адрес предприятия obraschenie@teploenergo-nn.ru.

Также по любым вопросам, связанным с работой компании, можно круглосуточно обращаться по телефону горячей линии 277-91-31.

Ранее сообщалось, что с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.