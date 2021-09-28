Евгений Люлин: "Институт судебных приставов играет важную роль в жизни страны" Общество

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем судебного пристава.

"На протяжении всего пути своего развития институт судебных приставов играл важную роль в жизни страны. Ежедневно судебные приставы обеспечивают четкое исполнение судебных решений в целях защиты нарушенных прав, свобод и интересов граждан, вносят существенный вклад в укрепление доверия населения к правосудию", - сказал он.

"Сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области всегда отличали профессионализм, глубокие знания законодательства, самоотдача и принципиальность. В результате вашего ответственного подхода к делу пополняется региональный бюджет, сохраняется порядок", - говорится в поздравлении Евгения Люлина.

"Выражаю слова благодарности за верность служебному долгу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений", - резюмировал он.