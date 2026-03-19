Нижегородцев предупредили о возможном ухудшении качества воды Общество

С приходом весны в Нижегородской области началось активное таяние снега. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили нижегородцам о необходимости соблюдения простых, но важных мер предосторожности.

Прежде всего специалисты рекомендуют внимательно относиться к качеству питьевой воды. Если возникают малейшие сомнения, воду следует обязательно прокипятить.

Также не стоит употреблять воду из неизвестных источников. Воду из колодцев, скважин и родников можно использовать только после предварительного кипячения.

После схода снега на приусадебных участках необходимо провести влажную уборку в доме с применением дезинфицирующих средств. Во время наведения порядка на придомовой территории важно использовать средства защиты органов дыхания и рук.

Кроме того, следует провести обработку участка от грызунов и клещей, так как они могут быть переносчиками опасных инфекций.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за неделю выявили около 14 тысяч случаев ОРВИ.