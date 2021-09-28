Сотруднице "Чернышихинского мясокомбината" оторвало пальцы на производстве пельменей

Сотруднице ООО "Чернышихинский мясокомбинат" оторвало пальцы руки на производстве пельменей. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 19 октября. 21-летняя девушка работала на пельменном аппарате. Во время закладывания теста в работающее оборудование ее руку затянуло между тестораскатывающими барабанами.
В настоящее время госинспекция труда проверяет условия труда пострадавшей девушки и соблюдение других норм охраны труда на производстве. Устанавливаются причины несчастного случая и виновные лица, допустившие нарушения по охране труда.
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