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Происшествия

Сотруднице "Чернышихинского мясокомбината" оторвало пальцы на производстве пельменей

22 октября 2021 17:17  [78] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотруднице ООО "Чернышихинский мясокомбинат" оторвало пальцы руки на производстве пельменей. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 19 октября. 21-летняя девушка работала на пельменном аппарате. Во время закладывания теста в работающее оборудование ее руку затянуло между тестораскатывающими барабанами.

В настоящее время госинспекция труда проверяет условия труда пострадавшей девушки и соблюдение других норм охраны труда на производстве. Устанавливаются причины несчастного случая и виновные лица, допустившие нарушения по охране труда.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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