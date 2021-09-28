"Нулевое чтение" проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов прошло в ЗСНО Экономика

Нулевое чтение проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов прошло в ЗСНО Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижнем Новгороде 22 октября в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание депутатов Заксобрания с губернатором и членами правительства региона. Представители власти обсудили прогнозы социально-экономического развития Нижегородской области и основные принципы и подходы к формированию областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов - так называемое "нулевое чтение".

В мероприятии приняли участие спикер ЗСНО Евгений Люлин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутаты регионального парламента, члены правительства области, представители управления Федеральной налоговой службы и Контрольно-счётной палаты.

"Нулевое чтение" – это рабочее совещание, которое проводится только по особо важным законам. Перед внесением областного бюджета в Заксобрание депутаты и члены правительства области обсуждают, как регион будет жить в следующем году, какие задачи являются приоритетными, и как они будут решаться.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что доходы областного бюджета на 2022 год сформированы в объёме 219,5 млрд рублей. В том числе, федеральные безвозмездные поступления - 42,4 млрд рублей. В проекте бюджета также учтена нецелевая финансовая помощь из федерального бюджета в сумме 2,8 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2022 год спрогнозированы в объёме 222,9 млрд рублей. Расходы будут сформированы на основе 34 государственных программ Нижегородской области и составят 210 млрд рублей. Дефицит предусматривается в размере 3,4 млрд рублей, что связано с инфраструктурным кредитом, который закладывается в расходной части бюджета.

"Рост собственных доходов в 2022 году и поддержка из федерального бюджета дают импульс к дальнейшему развитию нашей области. В следующем году мы полностью выходим на докризисный уровень и формируем бюджет, как и ранее. Дефицит в размере 3,4 млрд рублей сложился за счёт привлечения инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета. Бюджеты 2023-го и 2024 годов спрогнозированы с профицитом", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сохранит социальную направленность, рассказали в ЗСНО

"Разработка и принятие бюджета региона – плод совместных усилий законодательной и исполнительной власти. Еще до внесения проекта областного бюджета в региональный парламент мы рассматриваем и обсуждаем самые принципиальные моменты с точки зрения развития территорий, социальной сферы, образования, медицины, поддержку экономики и промышленности. Одним словом, здесь закладывается общее понимание правительства и Заксобрания по основным направлениям", - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Депутаты внесли ряд предложений по наиболее значимым направлениям. В частности, речь шла о поддержке бизнеса, транспортных предприятий, капитальном ремонте учреждений здравоохранения, образования, обеспечении жильём детей-сирот, увеличении темпов строительства жилья и расселении аварийного жилищного фонда, комплексном развитии территорий, поддержке сельского хозяйства, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройстве и ремонте дворов.

"Сегодня состоялось активное детальное обсуждение. Поднимались важнейшие вопросы. Как всегда, сохраняется социальная направленность бюджета. Достаточно больше ресурсы идут на капитальный ремонт медицинских учреждений, продолжится программа капитального ремонта образовательных учреждений, более того, она будет расширена за счет включения учреждений внешкольных образования. Конечно, мы еще на самом начальном этапе. Но уже есть абсолютное понимание того, как должен быть сформирован бюджет, и какие направления станут приоритетными", - заключил Евгений Люлин.