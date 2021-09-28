Напавший на нижегородского почтальона мужчина получил 20 лет тюрьмы.
По данным регионального СУ СК России, ЧП произошло в апреле 2019 года в д. Трестьяны Балахнинского района.
Злоумышленник в маске и перчатках напал на сотрудницу почты, которая разносила пенсии.
Пострадавшая получила множественные ножевые ранения. Нападавший отобрал у своей жертвы сумку, в которой было более 269 тыс. рублей.
Пожилая хозяйка дома, услышав крики, отвлекла внимание злоумышленника, почтальон смогла вырваться.
Пенсионерка заперлась в своем доме, злоумышленник использовал дымовую шашку, чтобы устроить пожар, после чего скрылся с места происшествия.
Пожилая женщина сумела выбраться из пылающего здания.
Дом и находившееся в нем имущество полностью сгорели. Размер нанесенного ущерба – более 1,5 млн рублей.
Как сообщили в СК, медикам удалось спасти жизнь почтальона.
Подозреваемый был задержан. В его доме в ходе обыска были найдены патроны к огнестрельному оружию и порох.
Суда назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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