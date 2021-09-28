Нижегородцам расскажут о возможностях профессионального трудоустройства Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородцы смогут узнать о возможностях профессионального трудоустройства во время прямой телефонной линии "Ориентир", сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Мероприятие пройдет 29 октября с 10:00 до 12:00, в нем примут участие все центры занятости населения Нижегородской области.

Сотрудники управления по труду и занятости населения и специалисты центров занятости населения региона ответят на вопросы нижегородцев по теме: "О возможностях трудоустройства и профессионального обучения с учетом потребностей рынка труда для граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва".

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18 доб. 342.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.government-nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.