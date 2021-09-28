Планетарий в нижегородском парке "Швейцария" откроется 8 ноября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Планетарий в нижегородском парке "Швейцария" откроется 8 ноября. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

"Планетарий 1" является частью санкт-петербургского проекта, включающего лабораторию SpaceLab.

В нем размещается зал на 250 мест. На мультимедийной площадке планируется демонстрировать часовые полнокупольные программы о космосе, а также по четвергам, пятницам и субботам проводить джазовые концерты.

Планировалось, что планетарий откроется 23 сентября. Однако в связи с введением в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября нерабочих дней, открытие было перенесено.

Согласно информации в соцсетях, приобретенные ранее билеты останутся действительны. Ими можно будет воспользоваться в любой день после открытия.