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Бизнес

Банк "Открытие" информирует об изменении графика работы в нерабочие дни

25 октября 2021 11:09  [68] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" информирует об изменении графика работы в нерабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в предпраздничный день — среду 3 ноября — офисы банка "Открытие" будут работать в сокращенном на один час режиме.

В праздничный день, 4 ноября, а также 7 ноября офисы банка работать не будут.

5 и 6 ноября частных клиентов будут обслуживать отделения банка "Открытие", работающие по субботам. Уточнить их режим работы можно в разделе "Офисы".

Банк "Открытие" является организацией непрерывного цикла, поэтому в период объявленных в российских регионах нерабочих дней с 28 октября по 2 ноября подразделения банка будут функционировать в обычном режиме.

Напомним, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.

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