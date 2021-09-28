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Общество

Главный корпус Мининского университета капитально отремонтируют за 46,6 млн рублей

25 октября 2021 12:30  [80] Общество
Мининский университет после ремонта в 2018 году

Мининский университет после ремонта в 2018 году

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный корпус НГПУ им. Козьмы Минина (Мининского университета) капитально отремонтируют за 46,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет об объекте культурного наследия - "Здание губернской мужской гимназии, открытой в 1808 году, где преподавали и учились многие известные деятели науки и культуры", расположенном по адресу:  ул. Ульянова,1.

По заданию университета ООО "Фрегат" отреставрирует штукатурный и окрасочный слои стен и потолков коридоров и лестничных клеток здания. Также компания отремонтирует отделку пола и лестниц, отреставрирует или заменит двери, проведет ремонт инженерных систем.

Работы необходимо будет выполнить в два этапа. Первый должен завершиться до 15 декабря текущего года, второй – до 10 февраля 2022 года.

Источник финансирования - средства федерального бюджета и внебюджетные средства.

Напомним, работы по сохранению здания НГПУ им. Козьмы Минина проводились в 2018 году.

СПРАВКА:

Здание губернской мужской гимназии было открыто в 1808 году. Ранее она располагалась в трех зданиях, построенных в конце XVIII века: центральном трехэтажном корпусе и двух двухэтажных флигелях, выходящих на улицу Тихоновскую (ныне ул. Ульянова) и Варварскую. В 1834–1840 годах по проекту архитектора А.Л. Леера здания гимназии были объединены в один корпус. 

Облик здания существенно изменился после того, как к нему в 1902 – 1903 годах был пристроен самостоятельный трехэтажный корпус в стиле модерн по линии улицы Тихоновской (архитектор Е.А. Татаринов). В советское время были надстроены верхние этажи, изменено архитектурное решение уличных фасадов и их отделка. Здание было оформлено в стиле постконструктивизма. В настоящее время корпус педагогического университета, выходящий главным фасадом на площадь Минина и Пожарского, имеет четыре этажа и подвальный этаж.

ООО "Фрегат" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2014 года. Генеральный директор - Корягин Антон Сергеевич. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий.  Размер уставного капитала - 12 тысяч рублей.

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Теги:
Госзакупки НГПУ Реставрация
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