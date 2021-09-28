Воспитатель нижегородского детсада задержан за приставания к детям

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Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал такие действия в отношении воспитанников. В настоящее время уголовное дело возбуждено по трем эпизодам (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Мужчина признал свою вину, его заключили под стражу.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области.
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