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Воспитатель нижегородского детсада задержан за приставания к детям

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал такие действия в отношении воспитанников. В настоящее время уголовное дело возбуждено по трем эпизодам (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Мужчина признал свою вину, его заключили под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. 

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области.

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Теги:
Детсады Следственное управление
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