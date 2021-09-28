Капремонт перекрестка улиц Ванеева и Сусловой запланирован на 2022 год Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Капремонт перекрестка улиц Ванеева и Сусловой в Нижнем Новгороде запланирован на 2022 год. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, этот участок дороги является одним из самых загруженных в городе.



"В настоящее время формируется перечень дорог, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта БКД в следующем году. Он пока неокончательный и будет расширяться за счет различных проектов и источников финансирования. Тем не менее, решение по нуждающейся в обновлении участка улице Ванеева принято, его ремонт пройдёт в следующем году", - сказал Юрий Шалабаев.

Ремонт перекрестка улиц Ванеева и Сусловой запланирован на следующий год в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Проектная документация по капитальному ремонту участка автомобильной дороги пересечения улицы Ванеева с улицей Надежды Сусловой уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, что всего в 2021 году в городе отремонтируют более 100 участков дорог. Так, запланирован капитальный ремонт 31 дороги, в том числе четыре – за счёт сложившейся экономии в результате конкурсных процедур.