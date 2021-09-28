Жанна Никонова: "Разработанная в НГЛУ система кураторства поможет центру компетенций наладить связь со студентами" Общество

Жанна Никонова Фото: пресс-служба НГЛУ

"Разработанная в НГЛУ система кураторства поможет центру оценки и развития управленческих компетенций КУПНО наладить связь со студентами", - заявила ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Согласно информации, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова стал одним из немногих вузов, привлеченных к сотрудничеству с центром оценки и развития управленческих компетенций Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), созданному при содействии президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Соответствующее соглашение было подписано 24 октября.

Также в университете будет открыт центр надпрофессиональных компетенций, призванный к тесному взаимодействию с центром компетенций КУПНО и уже существующим Центром трекинга карьеры и бизнес-партнерства НГЛУ.

"На стратсессии, посвященной выстраиванию взаимодействия университетских центров с Центром оценки и развития управленческих компетенций КУПНО, руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия − страна возможностей» Дмитрий Гужеля заострил вопрос о том, как вовлекать студентов в процесс оценки и развития своих компетенций, − говорит ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, профессор Жанна Никонова. − Высокую оценку получил опыт системы кураторства, выстроенной в НГЛУ".

Лидеры студенческого общественного мнения (представители старших курсов) проходят в вузе интенсивное обучение по повышению soft skills, hard skills, заключают с университетом договоры и курируют работу студенческих групп – и внеобразовательный, и учебный процесс, − информируя обо всех значимых проектах университета и принимая непосредственное участие в их разработке. Именно кураторы смогут сакцентировать внимание студентов на новых возможностях, которые предоставят обучающимся и университетский центр надпрофессиональных компетенций, и далее – центр оценки и развития управленческих компетенций КУПНО.

Также ректор НГЛУ отметила, что студенты, вовлеченные в данные проекты, смогут зарегистрироваться на платформе "Россия – страна возможностей" и пройти длительную диагностику своих компетенций, получив в итоге подробную карту с рекомендациями по улучшению тех или иных навыков. В свою очередь центры НГЛУ и КУПНО помогут их усовершенствовать.