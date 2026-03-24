Нижегородцы начали получать уведомления о комплексных кадастровых работах

Жители Нижегородской области начали получать уведомления о проведении комплексных кадастровых работ. Сообщения приходят собственникам недвижимости через портал "Госуслуги", рассказали в региональном управлении Росреестра.

В уведомлениях указано, что объект недвижимости находится в кадастровом квартале, где запланированы такие работы. Подобные сообщения не связаны с действиями мошенников и носят официальный характер.

Комплексные кадастровые работы направлены на уточнение границ земельных участков, характеристик зданий и исправление возможных ошибок в Едином государственном реестре недвижимости.

В 2026 году такие работы пройдут в 17 муниципалитетах региона. Планируется определить координаты границ более чем 70 тысяч объектов недвижимости.

В Росреестре рекомендуют собственникам проверить сведения о своей недвижимости в ЕГРН и убедиться, что все данные указаны корректно. Также жителей призывают участвовать в работе согласительных комиссий, которые создаются при администрациях муниципалитетов.

На таких комиссиях можно уточнить границы участков, в том числе с использованием публичной кадастровой карты, особенно если ранее границы не были установлены или содержат неточности.

В ведомстве обращают внимание, что участие в программе комплексных кадастровых работ позволяет провести уточнение границ бесплатно. При обращении к частным кадастровым инженерам вне государственной программы расходы ложатся на собственника.

Замруководителя управления Росреестра по Нижегородской области Екатерина Голованова напомнила: с 1 марта 2025 года действуют новые требования законодательства. По ее словам, любые сделки с земельными участками возможны только при наличии установленных границ.

"С указанной даты совершение сделок (купля-продажа, дарение и любые иные договорные отношения) с земельными участками возможны лишь с установленными границами, в соответствии с требованиями законодательства. Также зарегистрировать жилой дом или иное строение можно на участке только с уточненными границами", — отметила эксперт.

Напомним, что в 2027 году пройдет кадастровая оценка нижегородской недвижимости.