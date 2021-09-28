Экскурсии станут водить в самый старый деревянный дом Нижнего Новгорода Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экскурсии станут водить в самый старый деревянный дом Нижнего Новгорода (Ульянова, 8) после стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В последние несколько лет в доме проводились реставрационные работы.

Сегодня реставрация полностью завершена как снаружи, так и внутри: выполнены работы по устройству новой крыши с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII – начала XIX веков, укреплены кирпичные стены цокольного этажа, заменены сгнившие бревна.

(фото: правительство Нижегородской области)

Также была проведена противогрибковая обработка, восстановлен исторический декор, при этом сохранены две старинные печи и подлинные старинные дощатые полы в парадной части дома, в цокольном этаже видны историческая кирпичная кладка и деревянные перекрытия.

Фасады окрашены в цвета, характерные для начала XIX века. Белым цветом выделены элементы архитектурного декора - наличники, венчающий карниз, пилястры, накладной угловой руст, профилированные пояса.

"Здесь есть подлинные конструкции деревянных стен и старинная деревянная обшивка фасадов. Отрадно, что после проведения реставрационных работ удалось воссоздать исторический дух", - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.

Как память о проведении реставрационных работ в доме размещена небольшая экспозиция кованых гвоздей. Также подготовлен альбом фотографий того, как дом выглядел раньше.

"Дом перенес три пожара, текла крыша, его состояние было плачевным. Реставрационные работы заняли около двух лет. Старались не спешить, сделать качественно. Здание приспособлено под современное использование, здесь размещен офис", - рассказал владелец строения Павел Солодкий.

(фото: правительство Нижегородской области)

СПРАВКА:

Согласно архивным данным, строительство дома датируется предположительно концом XVIII века. Дом поменял нескольких владельцев, а в 1918 году был национализирован и переоборудован в многоквартирный, квартиры появились и в цокольном этаже. В таком виде он существовал до начала ХХ века.