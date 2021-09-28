Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
26 октября 2021 13:42  [19] ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0
26 октября 2021 13:26  [69] Системы зашторивания устанавливают в теплицах на Бору для уменьшения свечения
26 октября 2021 12:27  [87] Банк "Открытие": 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного
25 октября 2021 15:25  [196] Акция "Добросовестный плательщик-2021" стартует в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс"
25 октября 2021 12:37  [418] "ТНС энерго НН" приостановило очное обслуживание клиентов с 25 октября по 7 ноября
25 октября 2021 11:09  [263] Банк "Открытие" информирует об изменении графика работы в нерабочие дни
22 октября 2021 19:21  [622] Павел Солодкий прокомментировал введение нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября
22 октября 2021 18:13  [522] Лаборатория для тестирования продукции на экспорт открылась в Нижегородской области
22 октября 2021 16:14  [907] Японская корпорация "Юника" намерена развивать в Нижегородской области жилищное строительство
22 октября 2021 15:41  [377] "Теплоэнерго" продолжит работу в обычном режиме во время нерабочих дней
Бизнес

Банк "Открытие": 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

26 октября 2021 12:27  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком в период с 18 по 21 октября.

Согласно результатам, 32% жителей Приволжья готовы получить цифровой паспорт, как только появится такая возможность. При этом 75% полагают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошеннических финансовых операций.

Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов 23% опрошенных. Треть наших сограждан (36%) заявляет о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 36% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 3% высказались за полную отмену внутренних паспортов.

19% заявили, что готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом. 32% готовы получить цифровой паспорт при первой возможности. При этом 49% считают бумажный паспорт надежнее и безопаснее.

Лишь 12% респондентов уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 75% полагают. что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях.

Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называли то, что он удобный и современный (38%), что нет риска его потерять (по 30%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (23%) и желание пробовать всё новое (13%).

Среди основных причин отказа от цифрового паспорта (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (47%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (37%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (24%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (17%).

* До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph