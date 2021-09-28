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Общество

Оксана Кислицына: "На основании результатов переписи планируется работа на долгосрочную перспективу"

26 октября 2021 14:57  [68] Общество
Оксана Кислицына

Оксана Кислицына

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына приняла участие в переписи населения.

"Я как мама школьника знаю: чем больше в условиях задачи исходных данных, тем быстрее находится правильный ответ. Россияне, участвуя в переписи и объективно отвечая на вопросы, не просто формируют массив статистических сведений о рынке труда, миграционных процессах, качестве жилья и так далее. Граждане определяют перечень проблем, которые считают приоритетными. На основании полученных результатов переписи планируется работа исполнительной и законодательной власти на долгосрочную перспективу с учетом запросов общества", - отметила омбудсмен.

"Моя семья приняла участие в переписи с помощью портала Госуслуг. Полагаю, что в современных эпидемиологических условиях это наиболее оптимальный, комфортный и безопасный способ участия в важном государственном деле", - добавила Оксана Кислицына.

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Теги:
Перепись Уполномоченный по правам человека
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