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Политика

Игорь Буренков принял участие в круглом столе комитета совета Федерации по вопросу обращения с отходами

27 октября 2021 08:58  [71] Политика

Фото: https://fond87.ru/

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков принял участие в круглом столе комитета совета Федерации по вопросу обращения с отходами.

Согласно информации, в дискуссии по вопросу обращения с отходами I и II классов также приняли участие представители правительства РФ, обеих палат Федерального Собрания, члены Общественной палаты России, руководство госкорпорации "Росатом" и др.

Алексей Майоров, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, оценивая ситуацию в целом, отметил, что пришло время создавать современные безопасные объекты по обработке и обезвреживанию.

"Нужно усилить контроль за жизненным циклом отходов. Эта проблема будет решена в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", - сказал он.

Игорь Буренков сообщил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуются 8 из 9-ти федеральных проектов национального проекта "Экология", за исключением проекта по сохранению озера Байкал. В ходе мероприятий нацпроекта уже ликвидировано несколько крупных объектов накопленного экологического вреда, например, в Нижегородской области – шламонакопитель "Белое море" и полигон ТБО "Игумново". Ведется новое строительство, модернизация действующих объектов инфраструктуры ЖКХ в городах, мусоросортировочных комплексов и полигонов ТКО; приобретается лесопожарная техника и многое другое.

"Мы рассчитываем, что создание объектов даст синергетический эффект для всех связанных отраслей производства: инвестиции и поступления в бюджеты регионов, стимул к дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса, предприятий, занимающихся транспортировкой отходов, обеспечением промышленной и экологической безопасности. В каждом экотехнопарке запланировано создание новых рабочих мест", - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ.

Игорь Буренков отметил, что запущены просветительские и образовательные экологические проекты, повышающие экологическую грамотность населения.

"Совместно с ведущими вузами страны создан образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии". "Менделеевские классы" открыты в Удмуртии, Кировской и Саратовской областях – здесь внедряются передовые образовательные экологические программы. В Саратове проводится Всероссийске решают экологические задачи. Благодаря таким проектам неравнодушные люди участвуют в решении экологических вопросов", - рассказал Игорь Буренков.

В завершение Игорь Буренков подчеркнул: "Нами совместно с ГК "Росатом" и "Федеральным экологическим оператором" за эти два года проделана серьезная работа. Уверен, что в будущем наша совместная деятельность продолжится на благо всего государства, жителей и наших регионов".

В соответствии с федеральным проектом с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила обращения с отходами I и II классов. Цифровая платформа - федеральная государственная информационная система по обращению с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) - станет "одним окном" для учета и контроля всего жизненного цикла отходов – с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику.

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов (предприятие госкорпорации "Росатом") самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ОПВК обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение.

"При содействии Минприроды в тестовом режиме к ФГИС ОПВК уже подключились предприятия из 74 субъектов РФ, позволив получить "обратную связь" о функциональности системы" - отметил Дмитрий Тетенькин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ.

"Надеемся, что введение единой информационной системы поможет наладить учет отходов на местах, даст возможность контролировать соблюдение схемы потоков отходов и обеспечить загрузку производственных мощностей добросовестных предприятий, занимающихся транспортированием и переработкой отходов, а также исключить коррупционные правонарушения", - подчеркнула Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

"Работа предприятий в системе ФГИС ОПВК сделает прозрачным обращение с отходами в рамках предприятия, будет являться подтверждением соблюдения требований в области охраны окружающей среды. Экологически ориентированные компании перестают воспринимать расходы на экологию как необоснованные затраты, они готовы вносить свой вклад в эффективную переработку отходов, обеспечивающую рециклинг и способствующую снижению углеродного следа", - отметил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

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Теги:
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