Артем Кавинов прокомментировал итоги форума "Есть результат!" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Кира Мишина

"На окружном форуме "Единой России" работал на круглом столе "Герои-наставники: опыт участников СВО для науки, образования и молодежи». Главная тема - наставничество. Особое внимание – ребятам, прошедшим СВО. Их опыт, мужество и сила духа - это не просто личная история, а реальный ресурс для воспитания нового поколения. Сегодня такие молодые люди, прошедшие переподготовку, уже востребованы как наставники-проводники ответственности, патриотизма и жизненных ориентиров. Представьте, какой сильный пример они могут дать студентам и школьникам! Их опыт - это то, чего не найти ни в одном учебнике", - заявил депутат Госдумы РФ Артем Кавинов, комментируя итоги прошедшего в Нижнем Новгороде третьего окружного отчетно-программного форума "Есть результат!" "Единой России".

По словам депутата, на круглом столе участники предложили конкретные решения.

"Например, предлагается ввести практические занятия по информационной безопасности, обновить "уроки мужества" на базе "Разговоров о важном" с участием ветеранов, расширить акцию "Диктант Победы", а также привлекать к экскурсиям по военно-историческим маршрутам гидов с реальным боевым опытом", - пояснил Артем Кавинов.

Он также отметил большое количество прозвучавших в рамках пленарной сессии сильных и практичных идей о поддержке семей, детей и молодежи, в частности связанных со спортом.

"Предложения, которые точно заслуживают поддержки, - повышение престижа и массовости комплекса ГТО, развитие спорта на селе и запуск программы "Земский тренер" по аналогии с "Земским учителем", введение почетного статуса "Спортивная семья России" для семей, где спорт - это образ жизни", - сказал Артем Кавинов.

"Форум получился содержательным: много живых дискуссий, конкретных предложений и, главное, понимание - куда двигаться дальше. Как сказал Владимир Якушев, необходимо стать народной партией, а над этим надо серьезно поработать", - отметил депутат.