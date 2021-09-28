Суточный рекорд по вакцинации вновь поставлен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суточный рекорд по вакцинации вновь поставлен в Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Instagram.

По его словам, за прошедшие сутки (26 октября) в регионе прошли вакцинацию 27 970 человек.

"Из них 16 688 человек сделали прививку одним компонентом вакцины и 11 282 человек сделали вторую дозу вакцины", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что россиянам будут предоставлять два выходных для вакцинации.

Соответствующее поручение губернаторам регионов дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.