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Суточный рекорд по вакцинации вновь поставлен в Нижегородской области

27 октября 2021 10:19  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суточный рекорд по вакцинации вновь поставлен в Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Instagram.

По его словам, за прошедшие сутки (26 октября) в регионе прошли вакцинацию 27 970 человек.

"Из них 16 688 человек сделали прививку одним компонентом вакцины и 11 282 человек сделали вторую дозу вакцины", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что россиянам будут предоставлять два выходных для вакцинации.

Соответствующее поручение губернаторам регионов дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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