Россиянам будут предоставлять два выходных для вакцинации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россиянам будут предоставлять два выходных для вакцинации. Соответствующее поручение губернаторам регионов дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

Работодателям рекомендуется освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением заработной платы, если те отправляются на вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Согласно информации на сайте нижегородского минздрава, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 1 162 241 человек. Причем 1 061 797 вакцинировались обоими компонентами.

Напомним, почти 150 пунктов вакцинации организовано в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявлено ещё 769 новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки от последствий COVID-19 умерло 42 человека. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет всего 15%.