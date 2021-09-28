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Бизнес

Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам

27 октября 2021 13:02  [87] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк повысил ставки срочных рублевых вкладов для розничных клиентов до 7,2% годовых.

Теперь максимальная ставка для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу "Надежный партнер" составляет 7,2% годовых. Для остальных клиентов по вкладу "Надежный" - 7% годовых.

Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, - 6,5% годовых по вкладу "Активное пополнение". Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк "Открытие" предлагает вклад "Свободное управление" со ставкой 6% годовых.

Для вкладов "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление" применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Ставки действуют при получении процентов в конце срока.

Вклады и накопительные счета банка "Открытие" клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение.

Более подробно узнать условия по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Вклады и счета" на сайте банка.

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