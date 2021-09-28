Вадим Булавинов: "Перепись населения - крайне важный и необходимый процесс" Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Перепись населения - крайне важный и необходимый процесс", - заявил депутат Госдумы Вадим Булавинов, комментируя свое участие в переписи населения на сайте Госуслуг.

"Первая перепись населения в России прошла еще в 19 веке. Это крайне важный и необходимый процесс, результат которого позволяет учитывает численность населения России, количество национальностей, представители которых проживают на огромной территории страны. Это поможет спланировать социально-демографические задачи на ближайшие годы. И, конечно, замечательно, что учтена сложная ситуация, связанная с коронавирусом: сейчас перепись населения можно пройти в электронном виде. Перепись организована на сайте Госуслуг, и я призываю всех принять в ней участие", - сказал Вадим Булавинов.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.