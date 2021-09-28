Нижегородские сестры Аверины завоевали медали на чемпионате мира по художественной гимнастике Спорт

Фото: сайт Федерации

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские сестры Аверины завоевали медали на чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом сообщили в Федерации по художественной гимнастике.

Согласно информации, Дина Аверина получила две золотые медали, а ее сестра - Арина выиграла серебряную медаль мирового первенства. Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира.

С победой на чемпионате нижегородских гимнасток поздравил губернатор региона Глеб Никитин.

"Огромного уважения достойны такие проявления упорства и таланта. Несмотря на колоссальный прессинг со стороны, Дина и Арина Аверины продемонстрировали мастерство высочайшего уровня. Достижения Дины на соревнованиях просто поражают воображение и уже вписаны в историю мирового спорта. Гордимся, что свой спортивный путь сестры Аверины начали именно в Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что чемпионат мира проходит с 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю.

Ранее сообщалось, что на олимпиаде Дина Аверина заняла второе место.

Как отмечается на сайте МОК, Дина Аверина выложилась на все сто с мячом и лентами, но отстала от израильтянки Линой Ашрам на 150 очков (107,650 против 107,800), что в конечном итоге привело к её серебряной медали.