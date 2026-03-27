"Торпедо-Горький" оказался в шаге от вылета из плей-офф Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Крайне непросто складывается первый раунд плей-офф ВХЛ для действующего чемпиона России. 27 марта "Торпедо-Горький" потерпел третье поражение подряд, но теперь н домашнем льду.

Счет 0:0 держался вплоть до самой концовки второго периода. Развязка наступила за три секунды до конца двадцатиминутки.

Нападающий гостей Иннокентий Рыбин поразил ворота Дмитрия Дагестанского и вывел "Магнитку" вперед. Этот гол в итоге стал единственным в игре.

Напомним, противостояние продолжится до четырех побед.

Изменить ход серии подопечные Дмитрий Космачева попытаются (0+) 29 марта. В случае неудачи "Торпедо-Горький" закончит сезон.

Ранее сообщалось, что "Чайка" обыграла "Ладью" со счетом 6:3. Молодежке нужна одна победа, чтобы выйти в плей-офф.