Игорь Комаров: "Благодаря участию в переписи мы увидим многое" Политика

Игорь Комаров Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

"Благодаря участию в переписи мы увидим многое", - заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, комментируя участие во всероссийской переписи населения.

Он напомнил, что 15 октября в России и в регионах ПФО, в частности, началась всероссийская перепись населения.

"Участие в ней добровольно. Благодаря участию в переписи мы увидим многое - сколько нас, какие мы, какое у нас жильё, чему мы учимся, сколько в стране молодежи и пенсионеров, к чему мы стремимся. И чем больше людей примет участие в переписи, тем точнее будет отражение нашего развития, потребностей и ярче - видение нашего будущего. С учетом используемого онлайн- и оффлайн-формата, уверен, у россиян, в том числе у тех, кто живет в ПФО, есть все возможности, чтобы принять участие во всероссийской переписи населения, и считаю, что это очень важно сделать", – подчеркнул Игорь Комаров.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.