Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
27 октября 2021 16:01  [82] Игорь Комаров: "Благодаря участию в переписи мы увидим многое"
27 октября 2021 15:33  [96] Вадим Булавинов: "Перепись населения - крайне важный и необходимый процесс"
27 октября 2021 14:50  [170] "ГосТех" создаст новый рынок для российских разработчиков
27 октября 2021 13:17  [876] Татьяна Гриневич досрочно сложила полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода
27 октября 2021 08:58  [224] Игорь Буренков принял участие в круглом столе комитета совета Федерации по вопросу обращения с отходами
26 октября 2021 13:02  [665] Бывшего начальника ГУФСИН по Нижегородской области осудят за поборы с подчинённых
25 октября 2021 16:20  [282] "Единая Россия" проголосует за принятие бюджета в первом чтении
25 октября 2021 14:08  [314] Андрей Тарасов: "Перепись необходима для улучшения качества жизни населения"
25 октября 2021 11:59  [843] Победителями треков конкурса "Лидеры России" в ПФО стали 12 нижегородцев
22 октября 2021 19:07  [1128] Эксперт-мониторинг событий 15 – 22 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Игорь Комаров: "Благодаря участию в переписи мы увидим многое"

27 октября 2021 16:01  [82] Политика
Игорь Комаров

Игорь Комаров

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

"Благодаря участию в переписи мы увидим многое", - заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, комментируя участие во всероссийской переписи населения.

Он напомнил, что 15 октября в России и в регионах ПФО, в частности, началась всероссийская перепись населения.

"Участие в ней добровольно. Благодаря участию в переписи мы увидим многое - сколько нас, какие мы, какое у нас жильё, чему мы учимся, сколько в стране молодежи и пенсионеров, к чему мы стремимся. И чем больше людей примет участие в переписи, тем точнее будет отражение нашего развития, потребностей и ярче - видение нашего будущего. С учетом используемого онлайн- и оффлайн-формата, уверен, у россиян, в том числе у тех, кто живет в ПФО, есть все возможности, чтобы принять участие во всероссийской переписи населения, и считаю, что это очень важно сделать", – подчеркнул Игорь Комаров.

СПРАВКА:
Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Перепись
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph