Два пешехода погибли по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два пешехода погибли по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 27 октября в 19:16 на 20 км подъезда к с. Ушаково – Ивково от а/д Лукоянов – Гагино – Салганы – Уразовка в Гагинском районе.

58-летний водитель ГАЗели сбил пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

От полученных травм два человека - 63-летняя женщина и 64-летний мужчина получили смертельные ранения.

Отмечается, что водитель автомашины на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.