Скульптуры убрали с пл. Ленина в Нижнем Новгороде в связи с их разрушением Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, pravda-nn.ru

Скульптуры, созданные в рамках международного скульптурного симпозиума "Вдохновение", убрали с площади Ленина в Нижнем Новгороде, где они находились с июля. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию города.

Это связано с тем, что арт-объекты начали разрушаться. Сейчас они находятся на охраняемом складе в Канавинском районе.

Напомним, всего скульпторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минска и Нижнего Новгорода было создано девять скульптур из известняка.

Их планировалось установить в городских парках, скверах или на набережных. Но после консультаций с архитекторами скульптуры было решено разместить в одном месте. На сегодняшний день новая площадка не выбрана.

"На данный момент ведутся переговоры с АНО "Центр 800" и скульпторами об оптимальной площадке для размещения арт-объектов. При установке на новом месте скульптуры будут обследованы и при необходимости отреставрированы", — пояснили в мэрии.