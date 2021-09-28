"Единая Россия" единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы Экономика

здание Госдумы Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Проект бюджета на предстоящую "трехлетку" принят в первом чтении на заседании Госдумы 28 октября. Фракция "Единой России" проголосовала за него единогласно. В документе отражено финансирование на реализацию инициатив народной программы партии, национальных целей развития страны, поручений президента, которые он дал в своем послании и на съезде "Единой России". Это гарантирует выполнение социальных обязательств государства и рост расходов на них независимо от условий экономики.

В проекте бюджета закреплено финансирование (более 2 трлн рублей) адресной поддержки более 5 млн семей с детьми от трех до семи лет, одиноких родителей детей от восьми до 17 лет, беременных женщин в трудной жизненной ситуации. На программу материнского капитала предусмотрено 1,6 трлн рублей. Ко второму чтению будет предусмотрена и его индексация – решением этого вопроса по поручению президента "Единая Россия" занималась вместе с профильными министерствами. Более 260 млрд предусмотрено на улучшение жилищных условий семей с детьми. Помимо этого, обеспечены решения президента по повышению денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Будут увеличены расходы на здравоохранение. Более 270 млрд предусмотрено на программу "Первичное звено для каждого". По ней будет построено и отремонтировано почти 8 тысяч медучреждений, повысится доступность медпомощи. Финансовое обеспечение получат программы медицинской реабилитации и "санитарный щит", поставка "скорых" в регионы. Их реализация – один из приоритетов народной программы "Единой России". Дополнительные средства предусмотрены на борьбу с ковидом и лекарственное обеспечение граждан.

Не менее важный приоритет народной программы партии и ее бюджетной политики - развитие науки и образования. Поэтому "Единая Россия" добилась того, чтобы в бюджете были заложены средства на программу капитального ремонта школ, запустить которую президент поручил на съезде партии. Также предусмотрено 500 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Обеспечены выплаты классным руководителям и кураторам в техникумах, создание дополнительных мест в вузах и строительство новых кампусов, развитие среднего профессионального образования и другие направления в этой сфере.

Чтобы обеспечить выполнение инициатив народной программы по созданию комфортной городской среды независимо от региона, развитию жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, "Единая Россия" во время работы над бюджетом с правительством предусмотрела финансирование на создание в малых городах и сельских поселениях современной социальной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, ликвидацию аварийного жилого фонда, комплексное развитие сельских территорий и ремонт региональных и местных дорог. Также заложены средства на поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление льготных кредитов на строительство частных домов.

Предусмотрено и решение экологических задач. На ликвидацию почти 200 свалок заложено более 340 млрд рублей, предусмотрены средства на лесоохрану (более 14 млрд рублей ежегодно). Также учтены и другие предложения "Единой России" - по ликвидации объектов накопленного вреда, очистке русел рек и территориального моря.

Еще один приоритет для партии – поддержка занятости, малого и среднего бизнеса. В программу поддержки и льготного кредитования будут включены самозанятые граждане. Отдельно выделены средства на развитие туризма – более 170 млрд рублей.

Еще одна цель народной программы "Единой России" - реализация регионами крупных инфраструктурных проектов. Эта инициатива также нашла отражение в бюджете на следующую "трехлетку". Строительство метро, дорог, жилья, соцобъектов позволит регионам обеспечить устойчивое развитие.

Вместе с тем, думская фракция партии подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог. Обсуждение этих поправок пройдет на площадке "Единой России".

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов уже внесен в Законодательное собрание региона.

"Что всегда важно, и мы не отступаем с этих позиций даже в самые сложные времена, - региональный бюджет сохранит свою социальную направленность. Из общей суммы расходов, а это 222,9 млрд рублей, более 60% предназначено на финансирование отраслей социальной сферы.

За счет средств областного бюджета будет обеспечено своевременное исполнение социально значимых расходов, в первую очередь, по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения в рамках исполнения указов президента, а также реализация мероприятий в рамках национальных проектов. Предусмотрен рост расходов по всем социальным программам. Значительные средства запланированы на капитальный ремонт учреждений социальной сферы (более 2 млрд рублей), на строительство социальных объектов, в том числе 18 школ. Огромным подспорьем в формировании бюджета стала народная программа "Единой России". Она помогала понять, что больше всего волнует людей и направить средства на эти цели", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, "Единая Россия" работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа "Единой России". А всем думским фракциям - взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.