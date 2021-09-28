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Общество

Оператор билайн и Сеченовский университет создадут лабораторию для исследований цифровых технологий в медицине

29 октября 2021 11:30  [56] Общество

Фото: билайн

Оператор билайн и Сеченовский университет подписали соглашение о создании совместной лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации.

К работе лаборатории предполагают привлекать молодых исследователей для освоения современных методов анализа заболеваний и их своевременного выявления. Предполагается также научный обмен и стажировки между билайн и Сеченовским университетом.

"Продукты на основе искусственного интеллекта и нейросетей трансформируют современную медицину. В частности, умные программные решения, обученные на результатах работы лучших врачей отрасли, помогают существенно упростить и ускорить процессы высокоточного диагностирования. Следовательно - упростить работу врачей и многократно увеличить шансы пациентов на успешное лечение, а иногда - в прямом смысле, на спасение жизни. Сотрудничество с Сеченовским университетом - новое направление для билайн, но оно уже дает результаты. Эксперты "Сеченовки" - одни из лучших в мире, и мы рады, что можем вместе с ними разрабатывать и применять высокотехнологичные решения, которые имеют очень конкретные и насущные сценарии применения и спасают жизни", - сказал исполнительный вице-президент билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев.

Ректор Сеченовского университета, академик РАН, профессор Петр Глыбочко в свою очередь отметил, что развитие цифровых решений в медицине и внедрение их в практическое здравоохранение позволяет решать сложнейшие диагностические задачи на принципиально новом уровне.

"Новые программные решения, создаваемые на основе применения нейросетей и искусственного интеллекта, являются актуальными и чрезвычайно востребованными электронными инструментами ученых и врачей. Проект создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего идет о создании "цифровых двойников" и внедрение их в клиническую практику. Отмечу, что это является одним из основных направлений развития Сеченовского университета в рамках реализации проекта Приоритет 2030, которое будет реализовываться благодаря сотрудничеству специалистов Сеченовского университета и ПАО "ВымпелКом", - сообщил он.

Ранее билайн и Сеченовский университет начали сотрудничество в области развития информационных технологий для задач медицины. Стороны обмениваются научно-технической информацией и информационными технологиями и реализуют проекты по разработке и совместному продвижению продуктов, технологий и решений в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, программного обеспечения информационно-аналитических систем и систем управления.

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Теги:
Билайн Технологии
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