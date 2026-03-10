Религиовед Невеев объяснил, что такое Ночь аль-Кадр и как правильно ее провести Общество

Фото: freepik.com

В последние дни Рамадана мусульмане с особым трепетом обращают свой взор к ночному небу, ожидая наступления Лейлят аль-Кадр — Ночи Могущества и Предопределения, которая, согласно поверьям, превосходит по значимости тысячу месяцев. В эту ночь, по преданию, пророку Мухаммеду были ниспосланы первые аяты Корана, ставшие отправной точкой для распространения ислама. В 2026 году священная ночь выпадает на 17 марта.

Значение Рамадана

Рамадан — это девятый месяц мусульманского календаря, который имеет огромное духовное значение для верующих. Этот период символизирует духовное очищение, самодисциплину и стремление к близости к Аллаху через пост, молитву и совершение добрых дел.

Пост, известный как уразу, является ключевой практикой Рамадана. В течение месяца, от восхода до заката, мусульмане воздерживаются от пищи, питья, курения и интимной близости. Этот аскетический обряд помогает им развивать терпение, смирение и осознание важности помощи нуждающимся.

Вечерний приём пищи, называемый ифтар, и утренняя трапеза, сухур, становятся особыми моментами, когда верующие могут разделить с близкими радость после дня воздержания.

Особое значение Рамадана подчеркивается тем, что именно в этот месяц пророку Мухаммеду были открыты первые аяты Корана. В течение Рамадана мусульмане стараются проводить больше времени в молитвах, чтении священной книги и совершении благих дел.

Завершается этот священный месяц праздником разговения — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который отмечается массовыми молитвами, торжественными застольями и благотворительностью.

В 2026 году Рамадан начался 17 февраля и завершится 19 марта.

Лейлят аль-Кадр: что это значит?

Лейлят аль-Кадр переводится как "Ночь Могущества и Предопределения". Слово "лейлят" означает "ночь", "аль" — определённый артикль, а "Кадр" можно перевести как "могущество", "предопределение" или "судьба".

Религиовед Александр Невеев рассказал 360.ru, что "Кадр" — это сложное понятие, которое трудно полностью передать на русский язык. Оно включает в себя идею могущества Аллаха и предопределения судьбы человека. Считается, что в эту ночь Аллах может изменить судьбу человека, если тот обратится к Нему с молитвой и искренним покаянием.

По преданию, в течение последних десяти дней Рамадана пророк Мухаммед проводил ночи в усердных молитвах. В Ночь аль-Кадр к нему явился архангел Джибриль (Гавриил) и передал первые пять аятов суры "Аль-Алак". Эти аяты стали основой ислама и открыли людям путь к вере.

Александр Невеев также добавил, что тема света и просвещения занимает важное место в праздновании этой ночи. Пророк Мухаммед получил откровение в пещере на Горе Света (Джабаль Аль-Нур) в Мекке.

Традиции празднования Лейлят аль-Кадр

Углубленное изучение Корана: Верующие посвящают ночь изучению сур, которые были дарованы пророку Мухаммеду. Особое внимание уделяется первым 114 главам Корана, которые стали основой исламской веры.

Усиленные молитвы занимают центральное место в праздновании Ночи Могущества. Верующие читают дополнительные намазы, стремясь приблизиться к Аллаху и получить Его милость.

Ритуальная трапеза: В эту ночь мусульмане могут устроить скромную трапезу, которая символизирует благодарность за дарованное откровение и благословение.

Особая молитва в мечетях, во время которых имам рассказывает верующим о значении Ночи Могущества, её влиянии на жизнь человека и важности покаяния.

Одной из главных традиций этой ночи является прощение обид и примирение с теми, с кем были конфликты.

Покаяние перед Аллахом занимает важное место в праздновании Лейлят аль-Кадр. Верующие искренне раскаиваются в своих грехах и стремятся начать новую жизнь.

Помощь нуждающимся становится важной частью празднования. Верующие стараются совершить как можно больше добрых дел, чтобы получить благословение Аллаха.

Для христиан может быть непонятно, почему мусульмане празднуют эту ночь именно в тёмное время суток. Александр Невеев объясняет это тем, что в арабском мире ночь — это время покоя и отдыха от дневных забот. В эту ночь люди могут уединиться, сосредоточиться на духовных практиках и почувствовать особую близость к Аллаху.

Что запрещено делать в Ночь аль-Кадр?

Нарушение поста: хотя в эту ночь разрешено прервать пост ради молитвы и чтения Корана, мусульмане стараются не нарушать его без веской причины.

Сон в Ночь аль-Кадр считается нежелательным, так как это время для бодрствования и духовного очищения.

Развлечения: просмотр фильмов, прослушивание музыки, использование социальных сетей и другие развлечения запрещены.

Сквернословие, сплетни и злословие: верующие стараются избегать любых проявлений грубости и оскорблений, а также говорить плохо о других.

Бытовые дела: в эту ночь лучше сосредоточиться на духовных практиках, а не заниматься домашними делами.

Грехи: нарушение религиозных предписаний категорически запрещено.

Хотя в эту ночь интимные отношения между супругами разрешены (как и в течение всего Рамадана, но только после заката и до рассвета), мусульмане стараются посвятить это время молитвам и чтению Корана.