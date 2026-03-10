Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 19:33
Пункт проката вещей для новорожденных открыли в Княгининском округе
10 марта 2026 19:12
Религиовед Невеев объяснил, что такое Ночь аль-Кадр и как правильно ее провести
10 марта 2026 19:01
Нижегородское отделение РВИО провело более 115 мероприятий в 2025 году
10 марта 2026 18:52
Новые генпланы утвердили еще для двух округов Нижегородской области
10 марта 2026 17:59
"Токсики" сокращают нам жизнь: психолог объяснила, как прекратить общение с ними
10 марта 2026 17:20
Эксклюзив
Нижегородскую канатку останавливали из-за забытой в кабине сумки
10 марта 2026 16:58
Шесть высоток и детсад планируют построить в Канавине к 2032 году
10 марта 2026 16:40
Холодную воду отключат в Сормове 11 марта: список адресов
10 марта 2026 16:20
Нижегородским школам купят гипсовые головы на 7,6 млн рублей
10 марта 2026 16:03
Роспотребнадзор заинтересовался котлетами с плесенью в богородской школе №3
Общество

Нижегородское отделение РВИО провело более 115 мероприятий в 2025 году

10 марта 2026 19:01 Общество
Нижегородское отделение РВИО провело более 115 мероприятий в 2025 году

Фото: АНО "Центр 800"

Более 115 мероприятий организовало нижегородское региональное отделение Российского военно-исторического общества в 2025 году. Общий охват событий превысил 6 тысяч человек, сообщил председатель Совета НРО РВИО, проректор КУПНО Иван Калмыков на онлайн-конференции 10 марта. 

По его словам, в организации сегодня состоят почти 250 человек. За прошлый год к ней присоединились более 200 участников. В регионе действуют 22 местных отделения, 19 из которых были созданы недавно.

Среди наиболее значимых событий года — научные конференции, открытые лекции, проекты всероссийского уровня, издание книг и другие. Кроме того, отделение занималось сбором и передачей гуманитарной помощи, поддержкой участников специальной военной операции, реализовывало просветительские и партнерские инициативы. Также велась работа по расширению взаимодействия с образовательными учреждениями и общественными организациями.

Одним из приоритетов организации является развитие шахматного движения, подчеркнул Иван Калмыков. 

"В октябре 2025 года с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя РВИО Владимира Мединского был открыт шахматный клуб РВИО на площадке Дворца детского творчества имени Чкалова", - сказал он. 

Иван Калмыков рассказал и о проекте, посвященного теме русской свободы. Он напомнил, что в ноябре 2025 года был объявлен конкурс на лучший проект памятника — символа идеи русской свободы. Монумент планируется установить в месте слияния Волги и Оки.

"Это достаточно долгоиграющий проект. Сейчас идет конкурсный отбор этих работ", — отметил Калмыков.

В 2026 году запланированы крупные федеральные проекты, продолжение научных конференций, развитие шахматного движения и создание в регионе центров семейной истории.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству действующих в ПФО местных отделений РВИО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РВИО
Поделиться:
Новости по теме
06 октября 2025 18:45
Глеб Никитин провел заседание совета нижегородского отделения РВИО
03 сентября 2025 12:05
Около 240 нижегородцев вступили в Российское военно-историческое общество
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных