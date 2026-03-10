Нижегородское отделение РВИО провело более 115 мероприятий в 2025 году Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Более 115 мероприятий организовало нижегородское региональное отделение Российского военно-исторического общества в 2025 году. Общий охват событий превысил 6 тысяч человек, сообщил председатель Совета НРО РВИО, проректор КУПНО Иван Калмыков на онлайн-конференции 10 марта.

По его словам, в организации сегодня состоят почти 250 человек. За прошлый год к ней присоединились более 200 участников. В регионе действуют 22 местных отделения, 19 из которых были созданы недавно.

Среди наиболее значимых событий года — научные конференции, открытые лекции, проекты всероссийского уровня, издание книг и другие. Кроме того, отделение занималось сбором и передачей гуманитарной помощи, поддержкой участников специальной военной операции, реализовывало просветительские и партнерские инициативы. Также велась работа по расширению взаимодействия с образовательными учреждениями и общественными организациями.

Одним из приоритетов организации является развитие шахматного движения, подчеркнул Иван Калмыков.

"В октябре 2025 года с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя РВИО Владимира Мединского был открыт шахматный клуб РВИО на площадке Дворца детского творчества имени Чкалова", - сказал он.

Иван Калмыков рассказал и о проекте, посвященного теме русской свободы. Он напомнил, что в ноябре 2025 года был объявлен конкурс на лучший проект памятника — символа идеи русской свободы. Монумент планируется установить в месте слияния Волги и Оки.

"Это достаточно долгоиграющий проект. Сейчас идет конкурсный отбор этих работ", — отметил Калмыков.



В 2026 году запланированы крупные федеральные проекты, продолжение научных конференций, развитие шахматного движения и создание в регионе центров семейной истории.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству действующих в ПФО местных отделений РВИО.