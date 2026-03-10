Роспотребнадзор заинтересовался котлетами с плесенью в богородской школе №3

Фото:
Нижегородский Роспотребнадзор проверит информацию о рыбных котлетах с плесенью в богородской школе №3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Родители учащихся рассказали телеграм-каналу Ni Mash, что их детям на обед дали "горячее с зеленым мхом". Журналисты позвонили директору образовательного учреждения. Та сказала, что лично дежурила в столовой и никаких жалоб не слышала.
Днями ранее вспышка норовируса произошла в богородской школе №6. Учебное заведение закрыли на карантин. По данным минобра, в стационар попали трое учащихся.
В Следкоме возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
По данным НИА "Нижний Новгород", сегодня-завтра пройдет проверка организации питания в школе №6.
