Общество

Роспотребнадзор заинтересовался котлетами с плесенью в богородской школе №3

10 марта 2026 16:03 Общество
Роспотребнадзор заинтересовался котлетами с плесенью в богородской школе №3

Фото: Ni Mash

Нижегородский Роспотребнадзор проверит информацию о рыбных котлетах с плесенью в богородской школе №3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Родители учащихся рассказали телеграм-каналу Ni Mash, что их детям на обед дали "горячее с зеленым мхом". Журналисты позвонили директору образовательного учреждения. Та сказала, что лично дежурила в столовой и никаких жалоб не слышала. 

Днями ранее вспышка норовируса произошла в богородской школе №6. Учебное заведение закрыли на карантин. По данным минобра, в стационар попали трое учащихся.

В Следкоме возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. 

По данным НИА "Нижний Новгород", сегодня-завтра пройдет проверка организации питания в школе №6. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Богородск Питание Роспотребнадзор
